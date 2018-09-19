Kamyonetten 15 kilo uyuşturucu çıktı

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Y.D. adlı şüphelinin kamyonetle Demre ilçesinden uyuşturucu madde taşıdığı ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Demre- Kaş karayolunun 5'inci kilometresindeki Karabucak Mahallesi Sura mevkisinde şüphelinin kullandığı kamyonet jandarma tarafından durduruldu. Kamyonette yapılan aramada 3 çuval içerisinde 15 kilo 310 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Savcının talimatı üzerine Y.D. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D. tutuklandı.