Kamyonetten 15 kilo uyuşturucu çıktı

Antalya'da jandarmanın durdurduğu kamyonette 15 kilo 310 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Kamyonetten 15 kilo uyuşturucu çıktı
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ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Y.D. adlı şüphelinin kamyonetle Demre ilçesinden uyuşturucu madde taşıdığı ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Demre- Kaş karayolunun 5'inci kilometresindeki Karabucak Mahallesi Sura mevkisinde şüphelinin kullandığı kamyonet jandarma tarafından durduruldu. Kamyonette yapılan aramada 3 çuval içerisinde 15 kilo 310 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Savcının talimatı üzerine Y.D. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D. tutuklandı.

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