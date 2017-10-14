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Kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Sancaktepe'de kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Sancaktepe'de kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

14 Ekim 2017 Cumartesi 21:07
Kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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ATALAY Mahallesi Meltem Sokak üzerinde seyir halindeki sürcüsü  öğrenilemeyen 34 BRF 95 plakalı kamyonet, Seda Sokak kavşağında karşıdan karşıya  geçmek isteyen Fatma Nur Bostan'a çarptı. Çevredekilerin bağrışmaları üzerine  olayı fark eden sürücü, kamyonetle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan kız çocuğu, burada hayatını kaybetti.

Kazanın ardından, kaçan sürücünün peşinden koşan mahalle sakinleri  Banu Sokak üzerinde durdurdukları kamyonetten sürücüyü indirerek, polis  ekiplerine teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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