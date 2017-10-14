Kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ATALAY Mahallesi Meltem Sokak üzerinde seyir halindeki sürcüsü öğrenilemeyen 34 BRF 95 plakalı kamyonet, Seda Sokak kavşağında karşıdan karşıya geçmek isteyen Fatma Nur Bostan'a çarptı. Çevredekilerin bağrışmaları üzerine olayı fark eden sürücü, kamyonetle olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan kız çocuğu, burada hayatını kaybetti.
Kazanın ardından, kaçan sürücünün peşinden koşan mahalle sakinleri Banu Sokak üzerinde durdurdukları kamyonetten sürücüyü indirerek, polis ekiplerine teslim etti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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