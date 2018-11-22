Kamyonete ilginç saldırı

OLAY dün gece Salkımevler Mahallesi Yenimahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ercan Ünal isimli vatandaşa ait 07 LPD 71 plakalı kamyonetin lastiklerinden 3 tanesi kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla patlatıldı. Ercan Ünal’ın evine taktırdığı güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz şahsın geliş anı, lastikleri bıçaklama ve kaçış anı saniye saniye kaydedildi. Sabah kalktığında kamyonetinin lastiklerinin patlatılmış olduğunu gören Ercan Ünal, görüntüleri izledikten sonra hemen jandarmayı aradı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri araçta parmak izi incelemesi yaptı. İncelemelerin ardından seyyar lastik tamircisi gelerek aracın 3 lastiğini söküp gitti. Gördüğü manzara karşısında şaşkına döndüğünü belirten Ercan Ünal "En kısa zamanda aracımın lastiklerini bıçaklayan kişinin bulunarak gerekli cezayı çekmesini istiyorum" dedi.