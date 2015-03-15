Kamyonet şarampole devrildi: 13 yaralı

Gercüş ilçesinin Kömürcü köyündeki bağ budamadan dönen ailelerin bulunduğu Hayrettin Gültekin (43) yönetimindeki 28 YA 695 plakalı kamyonet, Hasankeyf'in Üçyol köyüne bağlı Kavaklı mezrası yakınlarında şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Hayrettin Gültekin ile Yunus Günden (14), Osman Gültekin (6), Rıdvan Gültekin (41), Veysi Tükenmez (22), Necmettin Gültekin (8), Veysi Gültekin (8), Nurullah Üner (9), Büşra Gültekin (15), Yağmur Gültekin (5), M.Ali Durmaz (8) ile henüz ismi belirlemeyen 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu belirtildi. Hastaneye gelen yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.
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Son Güncelleme: 15.03.2015 17:21