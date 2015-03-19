Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

KAZA, dün saat 21.00 sıralarında Seydikemer - Kaş yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Seydikemer'den Kaş'a giden Gürhan Karasel'in kullandığı 48 FA 221 plakalı otomobil le karşı yönden gelen Ramazan Öküşke yönetimindeki 48 PV 599 plakalı kamyonet , yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı . Kazada otomobil sürücüsü Gürhan Karasel öldü, aynı araçta bulunan 40 yaşındaki Medine Çelik ve 7 yaşındaki Memduh Bala ile kamyonet sürücüsü Ramazan Öküşke yaralandı. Hurdaya dönen otomobilden güçlükle çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere sevk edildi.

KAZA, dün saat 21.00 sıralarında Seydikemer - Kaş yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Seydikemer'den Kaş'a giden Gürhan Karasel'in kullandığı 48 FA 221 plakalı otomobil le karşı yönden gelen Ramazan Öküşke yönetimindeki 48 PV 599 plakalı kamyonet , yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı . Kazada otomobil sürücüsü Gürhan Karasel öldü, aynı araçta bulunan 40 yaşındaki Medine Çelik ve 7 yaşındaki Memduh Bala ile kamyonet sürücüsü Ramazan Öküşke yaralandı. Hurdaya dönen otomobilden güçlükle çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere sevk edildi.

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