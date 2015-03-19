Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

19 Mart 2015 Perşembe 10:27
KAZA, dün saat 21.00 sıralarında Seydikemer - Kaş yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Seydikemer'den Kaş'a giden Gürhan Karasel'in kullandığı 48 FA 221 plakalı otomobille karşı yönden gelen Ramazan Öküşke yönetimindeki 48 PV 599 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Gürhan Karasel öldü, aynı araçta bulunan 40 yaşındaki Medine Çelik ve 7 yaşındaki Memduh Bala ile kamyonet sürücüsü Ramazan Öküşke yaralandı. Hurdaya dönen otomobilden güçlükle çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere sevk edildi.
OTOMOBİLİN ÖN KISMI KESİLEREK ÇIKARILDI
Sürücü koltuğunda sıkışan Gürhan Karasel'in cesedi Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Oto Kurtarma ekibi tarafından, otomobilin ön kısmı kesilerek çıkarıldı. Karasel'in cansız bedeni cenaze aracıyla Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayı duyunca gelen Karasel'in yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilirken kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaza ardından gelen yerel gazeteci Zekeriya Şahin, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki aracın kafa kafaya çarpıştığını söyledi. Yaralıların ambulanslarla hastaneye sevk edildiğini anlatan Şahin, yaşamını yitiren sürücünün hurdaya dönen araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldığını anlattı.
KAYNAK: Ergün TOS/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)
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Son Güncelleme: 19.03.2015 09:40