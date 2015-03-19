Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde otomobille kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 52 yaşındaki Gürhan Karasel öldü, 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı

Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde otomobille kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 52 yaşındaki Gürhan Karasel öldü, 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı

19 Mart 2015 Perşembe 10:27
Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
banner404
KAZA, dün saat 21.00 sıralarında Seydikemer - Kaş yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Seydikemer'den Kaş'a giden Gürhan Karasel'in kullandığı 48 FA 221 plakalı otomobille karşı yönden gelen Ramazan Öküşke yönetimindeki 48 PV 599 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Gürhan Karasel öldü, aynı araçta bulunan 40 yaşındaki Medine Çelik ve 7 yaşındaki Memduh Bala ile kamyonet sürücüsü Ramazan Öküşke yaralandı. Hurdaya dönen otomobilden güçlükle çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere sevk edildi. 
OTOMOBİLİN ÖN KISMI KESİLEREK ÇIKARILDI
Sürücü koltuğunda sıkışan Gürhan Karasel'in cesedi Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Oto Kurtarma ekibi tarafından, otomobilin ön kısmı kesilerek çıkarıldı. Karasel'in cansız bedeni cenaze aracıyla Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayı duyunca gelen Karasel'in yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilirken kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. 
Kaza ardından gelen yerel gazeteci Zekeriya Şahin, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki aracın kafa kafaya çarpıştığını söyledi. Yaralıların ambulanslarla hastaneye sevk edildiğini anlatan Şahin, yaşamını yitiren sürücünün hurdaya dönen araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldığını anlattı.
KAYNAK: Ergün TOS/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA) 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 19.03.2015 09:40
Anahtar Kelimeler:
KamyonetOtomobilKafa Kafaya çarpıştıSeydikemer - Kaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim