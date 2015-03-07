Kamyon cipe çarptı: 3 yaralı

, Kulu Makas istikameti 5. kilometresinde meydana geldi. Hacı A. idaresindeki sebze yüklü 07 HEC 44 plakalı kamyon solama yaparak önüne geçen 06 YFR 06 plakalı Mustafa A’nın (75) kullandığı cip e çarptı. Şarampole inerek durabilen cipin sürücüsü ve araçta bulunan 2 yolcu yaralandı. Ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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