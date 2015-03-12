Kamyon bariyere çarptı: 1 ölü

EYÜP -Kemerburgaz yolu üzerinde, 3. Havalimanı için hafriyat toprağı taşıyan bir kamyonun bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, aracın içinde sıkışan şoför hayatını kaybetti. Kaza, Kemerburgaz Yolu İhsaniye Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3. Havalimanı inşaatına hafriyat taşıyan 34 ZL 2416 plakalı kamyonun şoförü Turgut Demircan, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle ok gibi saplanan bariyerler kamyon sürücüsünü araç içinde sıkıştırdı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı kamyondan çıkarılan sürücü sağlık ekibine teslim edildi. Ancak sağlık ekibinin yaptığı muayenede 52 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza sonrası görüntüler, aynı yolu kullanan bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Turgut Demircan'ın cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan Arnavutköy istikameti, çalışmaların ardından tekrar açıldı.

Kaynak: Zeki GÜNAL / DHA