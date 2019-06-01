Kalp krizi geçiren turizmci, yaşamını yitirdi

KAŞ'A bağlı İslamlar Mahallesi'nde villa kiralama işiyle uğraşan Hüseyin Özdere, gece evinde fenalaştı. Özdere'ye ilk müdahale yakınları tarafından eve çağrılan 112 ekibi tarafından yapıldı. Ardından ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürülen Özdere'nin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Özdere, burada yapılan müdahalenin ardından yeniden yaşama döndürüldü. Ancak yarım saat sonra yeniden kalp krizi geçiren Özdere, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Özdere'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Evli ve bir çocuk babası Özdere'nin cenazesi yarın Kaş'a bağlı İslamlar Mahallesi'nde toprağa verilecek.