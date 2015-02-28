Kalorifer dairesinde yangın

ATATÜRK Mahallesi , Vatan caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın kalorifer dairesinde, kullanılmayan kalorifer kazanının çıkarıldığı sırada, kesilen yerinin alev alması sonucu yangın çıktı. Apartman dairesinden çıkan yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Nizip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kontrol atına alınan yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.Yangın sonrası polis ve itfaiye ekipleri, kalorifer dairesinde incelemelerde bulundu.