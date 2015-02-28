Kalorifer dairesinde yangın

28 Şubat 2015 Cumartesi 18:19
ATATÜRK Mahallesi , Vatan caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın kalorifer dairesinde, kullanılmayan kalorifer kazanının çıkarıldığı sırada, kesilen yerinin alev alması sonucu yangın çıktı. Apartman dairesinden çıkan yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Nizip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kontrol atına alınan yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.Yangın sonrası polis ve itfaiye ekipleri, kalorifer dairesinde incelemelerde bulundu.
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Son Güncelleme: 28.02.2015 17:21