Kaleşnikoflu soygun girişimi

ANTALYA'nın Korkuteli-Elmalı karayolunda, 4 kişinin bulunduğu 4 kilo hurda altın yüklü araca düzenlenen soygun girişimiyle ilgili 3 polis memuru adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz salı akşam saatlerinde Kumluca ve Elmalı ilçelerindeki müşterilerine hurda altın toplayan M.Ç. ve çalışanları O.K., M.U. ve T.U.'nun bulunduğu aracın önü, Elmalı Korkuteli karayolu Beyicik mevkiinde bir otomobil tarafından kesilmişti. İçinde 4 kilo hurda altın bulunan araca, otomobilin arka bagajından Kaleşnikof silahla ateş edilmiş, araçta bulunanlar da tabanca ile ateş açarak karşılık vermişti. Çıkan çatışmada hurda altınların bulunduğu araçta M.Ç., O.K., M.U ve T.U yaralanarak Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Silahlı soyguncular ise ateş açılmasının ardından olay yerinden kaçmıştı.

Olayı araştıran güvenlik güçleri, Elmalı ilçesi ve Korkuteli yolundaki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda soygun girişiminde bulunan 3 kişinin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, kötü bir sürprizle karşılaştı. Zanlıların Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli meslektaşları olduğunu belirleyen ekipler, şahısları gözaltına aldı. İki gündür sorguları sürdüren zanlılar, Korkuteli Adliyesi'ne sevk edildi.