Kalabalık iki grup arasında tekme tokat kavga

ERZURUM merkez Yakutiye İlçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında ‘yolda yürürken omuz attın’ meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavga ya dönüştü. Birbirlerine tekme tokat saldıran iki gruba yoldan geçen vatandaşlar ile polis ekipleri müdahale etti.

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