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Kahvehane ortakları arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kahvehane ortakları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. 

Kahvehane ortakları arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kahvehane ortakları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. 

26 Mart 2018 Pazartesi 11:17
Kahvehane ortakları arasında silahlı kavga: 1 yaralı
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OLAY, Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel önünde gece ortak kahvehane işlettikleri bildirilen Özgür K. ile Veli K. arasında çıkan tartışmada Özgür K. tabancayla Veli K.'yi yaraladı. Kurşunun Veli K.nın burnundan girerek kulağından çıktığı bildirildi. Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Veli K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Olay yerinden kaçan Özgür K. polis tarafından yakalandı. 

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AntalyaManavgatSilahlı KavgaManavgat Devlet Hastanesi
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