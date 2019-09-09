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Kahreden haber! Emniyet Müdürü ağır yaralı, eşi hayatını kaybetti

Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk trafik kazası geçirerek ağır yaralandı, eşi hayatını kaybetti.

ASAYİŞ 09.09.2019, 13:36 09.09.2019, 14:04
Kahreden haber! Emniyet Müdürü ağır yaralı, eşi hayatını kaybetti
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HATAY İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil, süt tankeriyle çarpıştı. Kazadan Karabörk ve 2 çocuğu yaralı olarak kurtulurken, eşi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu otomobil; Bor İlçesi TOKİ Kavşağında süt tankeri ile çarpıştı. Kazada Emniyet Müdürü Karabörk'ün ve iki çocuğu yaralı olarak kurtulurken eşi Zuhal Karabörk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

#Kamil Karabörk #trafik kazası #Hatay Emniyet Müdürü
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