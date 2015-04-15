Kahreden detay! Cesedin yanında...

Edinilen bilgiye göre, Eşrefoğlu Köprüsü kenarında bulunan sahil kesimdeki parkta çimlerin üzerinde hareketsiz yatan bir kişi olduğu yönünde ihbar yapılması üzerine polis ve 112 sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, şahsın şehir merkezinde ikamet eden ve bir süre önce pazarcılık yapan 56 yaşındaki Akif Ateş olduğunu tespit etti. Sahil kenarlarına atılan boş şişeleri topladığı öğrenilen şahsın cansız bedeninin yanında bir poşet dolusu boş şişe olması dikkat çekti. Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen şahsın gece saatlerinde sahilde boş şişe toplarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ve cenazesinin morga alınmak üzere ailesine teslim edildiği öğrenildi.