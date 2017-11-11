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Kafede silahlar patladı: Yaşamını yitirenler var

İstanbul Maltepe'de bir kafede çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Dün de yine Maltepe'de silahlı kavga çıkmış ve 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı

Kafede silahlar patladı: Yaşamını yitirenler var

İstanbul Maltepe'de bir kafede çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Dün de yine Maltepe'de silahlı kavga çıkmış ve 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı

11 Kasım 2017 Cumartesi 07:47
Kafede silahlar patladı: Yaşamını yitirenler var
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ALINAN bilgiye göre, Bostancı sahili Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir kafedeki iki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda silah kullanılması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, masada oturanlarla kısa bir süre konuştuktan sonra dışarı çıktı. Kafenin önünde belindeki tabancayı çıkaran kişi, tekrar içeri girdi ve masadakilere doğru ateş etmeye başladı.

Açılan ateş sonucu; Nurullah Yeşilada, Mehmet Karakulak ve Adem Yeşiltaş ağır yaralanırken, masadaki dördüncü kişi kaçarak kurşunlara hedef olmaktan kurtuldu.

DURUMU KRİTİK

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede Nurullah Yeşilada’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Mehmet Karakulak ile Adem Yeşiltaş ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İstanbulda kafede silahlar patladı: Yaşamını yitirenler var

Karakulak da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ameliyata alınan Adem Yeşiltaş’ın ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

5 KİŞİ KAÇTI

Edinilen bilgilere göre yaya olarak kaçtıkları belirtilen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

İstanbulda kafede silahlar patladı: Yaşamını yitirenler var

Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, çevik kuvvet polisi de destek verdi. Savcı ve olay yeri polisinin yaptığı incelemenin ardından Nurullah Yeşilada’nın cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

 
 

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Anahtar Kelimeler:
KAFEDE SİLAHLI SALDIRI
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