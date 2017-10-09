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Kafasından vurulmuş! Jandarma er birliğinde ölü olarak bulundu

İzmir'in Urla ilçesi Jandarma Komutanlığında görev yapan 20 yaşındaki jandarma er Ramazan Özmen, ölü olarak bulundu. Özmen'in başında kurşun yarasına rastlandı

Kafasından vurulmuş! Jandarma er birliğinde ölü olarak bulundu

İzmir'in Urla ilçesi Jandarma Komutanlığında görev yapan 20 yaşındaki jandarma er Ramazan Özmen, ölü olarak bulundu. Özmen'in başında kurşun yarasına rastlandı

09 Ekim 2017 Pazartesi 11:57
Kafasından vurulmuş! Jandarma er birliğinde ölü olarak bulundu
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İZMİR'İN Urla ilçesi  Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 20 yaşındaki jandarma er Ramazan Özmen, başından tek kurşunla vurulmuş olarak ölü bulundu. İnceleme yapan polis, olayın intihar olduğu üzerinde dururken, başlatılan soruşturma sürüyor.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Olay, dün akşam saatlerinde  Urla İlçe  Jandarma Komutanlığı Birliği'nde meydana geldi. İlçede jandarma olan ve emekli bir korgeneralin koruma askerliğini yapan Ramazan Özmen, görev yaptığı birliğin koğuşunda başından tek kurşunla vurulmuş olarak ölü bulundu.

İNTİHAR ÜZERİNDE DURULUYOR

Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Özmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Askerin cansız bedeni, otopsi için  İzmir  Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.  İzmir'den görevlendirilen cinayet büro ekiplerinin olayın intihar olduğu üzerinde durduğu bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Son Güncelleme: 09.10.2017 11:59
Anahtar Kelimeler:
İzmirUrla İlçesiJandarma KomutanlığıRamazan Özmen
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