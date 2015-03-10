Kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı

KAZA Müftü Mahallesi İstanbul yol ayrımı mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Erdemir Bağlık Lojmanları istikametinden çarşı merkezi istikametine seyir eden Samet Kolay (31) idaresindeki sürücünün kullandığı 34 GG 0991 plakalı otomobil ise Uğur Mumcu Caddesi istikametinden çarşı merkezi istikametine seyir eden Recep Kızılkaya (59) idaresindeki 67 SF 218 plakalı otomobil İstanbul yol ayrımı mevkisinde çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile orta refüje çıkan ve reklam panolarına vurarak duran 67 SF 218 plakalı otomobilin sürücüsü Recep Kızılkaya ile araçta yolcu olarak bulunan Şükrüye Kızılkaya (60) yaralandı. 112 sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra iki ayrı ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan diğer otomobil sürücüsü Samet Kolay ise hastanede sağlık raporu alınmasının ardından ifadesi için Bağlık Polis karakoluna götürüldü.

Bazı mahalle sakinleri kavşakta bulunan reklam tabelasının sürücülerin görüş açısını kapattığını ve sürekli kaza riski doğurduğunu söyledi.

Kazada kullanılamaz hale gelen 67 SF 218 plakalı otomobil çekici vasıtası ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri araçta bulunan kişisel çanta ve değerli eşyaların bulunabileceği çantaları karakola teslim etti.