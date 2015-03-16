Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü

, Atatürk Yolu Topçu Köyü yakınlarında meydana geldi. Kayseri'den Yozgat yönüne gelen Zekeriya Arslan yönetimindeki hafif ticari araç, Topçu Köyü yakınlarında hatalı şerit değiştirince karşı yönden gelen Hanifi Güneş yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 63 yaşındaki Rukiye Arslan ve 48 yaşındaki Hüsne Arslan öldü, otomobilde sıkışan Hanifi Güneş, sevk edilen belediye itfaiye ekiplerinin yardımıyla güçlükle çıkartıldı. Yaralılar, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Yozgat-Kayseri yolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

KAZA , Atatürk Yolu Topçu Köyü yakınlarında meydana geldi. Kayseri'den Yozgat yönüne gelen Zekeriya Arslan yönetimindeki hafif ticari araç, Topçu Köyü yakınlarında hatalı şerit değiştirince karşı yönden gelen Hanifi Güneş yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 63 yaşındaki Rukiye Arslan ve 48 yaşındaki Hüsne Arslan öldü, otomobilde sıkışan Hanifi Güneş, sevk edilen belediye itfaiye ekiplerinin yardımıyla güçlükle çıkartıldı. Yaralılar, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Yozgat-Kayseri yolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

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