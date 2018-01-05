‘Kadın’lı tuzak

ANKARA'DA Engin T. temizlik firmasında çalışırken tanıdığı, yıllardır arkadaşı olan N.G.’yi bir kadınla tanıştırdı. Arkadaşına kurduğu kumpasta yer alan kadının eşinden boşandığını söyleyen şüpheli, N.G.’nin kadınla cinsel birlikteliğini eve yerleştirdikleri gizli kamerayla kaydetti. Sonra arkadaşına, “Kadın evliymiş, eşi duyarsa bittik. Bizden para istiyor. Birlikte olduğunuz görüntüler elindeymiş” diyerek olayı kapatma bahanesiyle para almaya başladı.

N.G.’nin birlikte olduğu kadını, Engin T.’nin suç ortağı Hatun B.’nin ayarladığı öğrenilirken, kadın ilişki sonrası ortadan kayboldu! Hatun B. ise N.G.’yi yaptıkları telefon görüşmelerinde birlikte olduğu kadınmış gibi kandırdı. N.G.’yi “Eşim duyarsa ikimizi de öldürür. İlişki görüntülerini yok etmeliyiz” diye tehdit etti. Engin T. ile Hatun B. şantaj yaparak N.G.’den para almaya devam etti.

52 bin lira kaptırdı

İkilinin sürekli para istemesinden şüphelenen N.G. “Bundan sonra size para vermeyeceğim” deyince daha çok tehdit edildi. Daha fazla dayanamayan N.G. sonunda Ankara Emniyet Müdürlüğü gasp bürosuna başvurarak, Engin T. ve suç ortağı Hatun B.’ye toplam 52 bin lira kaptırdığını bildirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.