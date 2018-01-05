Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları-5 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Çocuklarda zeka gelişimini arttırmanın 5 adımı
Çocuklarda zeka gelişimi artırmanın 5...
Günlük Burç Yorumu - 5 Ocak 2018 Cuma
5 Ocak Günlük Burç Yorumu
5 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
5 Ocak 2018 Antalya -...

‘Kadın’lı tuzak

Bir kadınla tanıştırdıkları arkadaşlarının cinsel ilişkisini gizli kamerayla görüntüleyip şantaj yapan suç ortakları tutuklandı

‘Kadın’lı tuzak

Bir kadınla tanıştırdıkları arkadaşlarının cinsel ilişkisini gizli kamerayla görüntüleyip şantaj yapan suç ortakları tutuklandı

05 Ocak 2018 Cuma 07:54
‘Kadın’lı tuzak
banner404

ANKARA'DA Engin T.  temizlik firmasında çalışırken tanıdığı, yıllardır arkadaşı olan N.G.’yi bir kadınla tanıştırdı. Arkadaşına kurduğu kumpasta yer alan kadının eşinden boşandığını söyleyen şüpheli, N.G.’nin kadınla cinsel birlikteliğini eve yerleştirdikleri gizli kamerayla kaydetti. Sonra  arkadaşına, “Kadın evliymiş, eşi duyarsa bittik. Bizden para istiyor. Birlikte olduğunuz görüntüler elindeymiş” diyerek olayı kapatma bahanesiyle para almaya başladı. 

N.G.’nin birlikte olduğu kadını, Engin T.’nin suç ortağı Hatun B.’nin ayarladığı öğrenilirken, kadın ilişki sonrası ortadan kayboldu! Hatun B. ise N.G.’yi yaptıkları telefon görüşmelerinde birlikte olduğu kadınmış gibi kandırdı. N.G.’yi “Eşim duyarsa ikimizi de öldürür. İlişki görüntülerini yok etmeliyiz” diye tehdit etti. Engin T. ile Hatun B. şantaj yaparak N.G.’den para almaya devam etti. 

52 bin lira kaptırdı

İkilinin sürekli para istemesinden şüphelenen N.G. “Bundan sonra size para vermeyeceğim” deyince daha çok tehdit edildi. Daha fazla dayanamayan N.G. sonunda Ankara Emniyet Müdürlüğü gasp bürosuna başvurarak, Engin T. ve suç ortağı Hatun B.’ye toplam 52 bin lira kaptırdığını bildirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiler. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 05.01.2018 09:07
Anahtar Kelimeler:
KadınTuzakşantaj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya’da misafirliğe giden kadın hayatının şokunu yaşadı!
Antalya’da misafirliğe giden kadın hayatının şokunu yaşadı!
Alanya Kalesi'nde uyuşturucu partisine polis baskını
Alanya Kalesi'nde uyuşturucu partisine polis baskını
Alanya'da fuhuş pazarlığında yakalanan zanlı cezaevinde
Alanya'da fuhuş pazarlığında yakalanan zanlı cezaevinde

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim