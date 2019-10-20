Kadınlara 'lüks araba' isimleri veren fuhuş çetesine operasyon

ADANA'DA, polisin fuhuş çetesine yönelik düzenlediği operasyonda 24'ü kadın, 54 kişi gözaltına alındı. Liderliğini 2 engelli bireyin yaptığı çete, kadınlara lüks araba isimleri vermenin yanı sıra, fuhuşa zorladıkları kadınları tarlaya, bahçeye, otoban ve şehir dışındaki bölgelere de araçla götürdükleri belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro ekiplerinin hakkında 3 ay önce çalışma başlattığı fuhuş çetesi, teknik ve fiziki takibin ardından Niğde ve Adana'da düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyonda, 24'ü kadın, 54 kişi gözaltına alınırken, Çetenin liderliğini yapan engelli Ahmet K.'nin Adana'nın Ceyhan ilçesi sorumlusu, yine engelli Tamer T.'nin de Kozan ilçe sorumlusu olduğu öğrenildi.

Çetenin, 70 ile 100 lira arasında fuhuş yaptırdıkları kadınları, kent dışındaki bahçe ve tarlada çalışan işçilere araçla götürdükleri belirtildi. Kadınlara lüks araba isimleri veren şüphelilerin, ayrıca 17 yaşında bir kıza da fuhuş yaptırdıkları anlaşıldı. Şüphelilerin parklara ve köy eğlencelerine de kadın götürdükleri ortaya çıktı.



Fuhuşa zorlanan kadınların, kazançlarının yarısını alan çetenin üyelerinden Ayfer K.'ye (39) 'Manukyan' lakabı taktıkları ifade edildi.



Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.