Kadınlar eğlendirdi, erkekler gasp etti

ADANA'DA iki kadın barda tanıştıkları erkekleri cinsel ilişki vaadiyle evlerine götürürken, iki erkek zanlı ise onların çıplak fotoğraflarını çekip bıçakla tehdit ederek 92 bin 250 lira para, 2 cep telefonu gasp edip boş senede imza attırdığı ileri sürülerek gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olaylar Yüreğir ve Seyhan ilçesine bağlı mahallelerde meydana geldi. İddiaya göre, ilk olayda daha önce barda çalışan Hatice B. (39) ile Sabia K. (49) barda tanıştıkları ve balıkçılıkla uğraşan Ali Ş.(45) ile 23 Ekim günü barda bir süre eğlendi. Daha sonra ise kadınlar cinsel ilişki vaadiyle Ali Ş.'yi Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir eve götürdü. Eve girdikten sonra Meten K. (47) ile Ali Can B. (22) ortaya çıkarak Ali Ş.'ye bıçak çekip para istedi. Boğazına bıçak dayanan Ali Ş. yanında parası olmadığını söyledi. Ancak zanlılar Ali Ş.'yi para vermemesi durumunda öldüreceğini söyleyince otomobilinde para olduğunu söyledi. Bunun üzerine zanlılar Ali Ş.'nin otomobilinin anahtarını alıp otomobildeki 89 bin 250 lira parayı aldı. Zanlılar ayrıca Ali Ş.'nin kredi kartını alıp buradan 3 bin lira para çekti. Şahıslar daha sonra kaçtı. Ali Ş. ise evli olduğu için önce polise gitmedi.

"ÇIPLAK FOTOĞRALARINI ÇEKİP ŞANTAJ YAPTILAR"

Zanlılardan Hatice B. 26 Ekim günü bu kez evli olan ve çiftçilik yapan Hasan A. ile barda tanışıp eğlenmeye başladı. Bir süre sonrada Hatice B., Hasan A.'yı cinsel birliktelik vaadiyle Metin K.'nın evine götürdü. Metin K. daha sonra da Hatice B.'yi çağırdı ancak içeriye Metin K. geldi. Elindeki bıçağı Hasan A.'nın kalbine ve boğazına dayayan şahıs, para istedi. Hasan A. yanında para olmadığını söyleyince Metin K., Hasan A.'nın çıplak fotoğraflarını çekip, ailesinin de telefon numaralarını alarak para vermemesi halinde onlara göndereceğini söyleyerek tehdit etti. Bunun üzerine Hasan A. iki cep telefonunu şahıslara verdi. Bununla yetinmeyen kadın ve erkek zanlı bu kez de Hasan A.'ya iki boş senet imzalatıp bıraktı. Hasan A. hemen polise giderek şikayetçi oldu.

Polis şikayet üzerine aldığı bilgiler doğrultusunda zanlıların gittiği barlardan güvenlik kamerası görüntülerini topladı. Yapılan çalışmada zanlıların isimleri belirlenirken Ali Ş. isimli şahıs da emniyete gelerek şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine zanlı sayısı dörde çıktı. Polis yapılan çalışmalar sonucunda zanlıların isimlerini tespit etti. Bu arada zanlıların, dolandırdığı şahıslara da takma isim söylediği öğrenildi.

Kadınlar eğlendirdi, erkekler gasp etti

Polis, zanlıları yakalamak için dolandırıcıların taktiğini kullanıp görüşüp eğlenmek ve daha sonra da birlikte olmak istediğini söyleyerek Fatih Sultan Mehmet Parkında buluşmak için Hatice B.'ye randevu verdi. Kadın buraya gelirken yanında Metin K.'yi de getirdi. Polis iki zanlıyı da buluşma yerinde yakaladı. Polis daha sonrada Sabia K. ile Ali Can B.'yi Boynuyoğun Mahallesi'nde yakaladı.

Polis evlerde yaptıkları aramada 70 bin lira para ele geçirdi. Bu paranın Ali Ş.'den gasp edilen 92 bin 250 liranın 70 bin lirası olduğu belirlenerek şahsa teslim edildi.

Zanlılar ise suçlamaları kabul etmedi. Ancak Hatice B.'nin Hasan A. ile barda eğlenip daha sonra birlikte eve gitme görüntüleri ortaya çıktı.

İKİSİ KARDEŞ ÇIKTI

Öte yandan polis gözaltına alınan cinsel tuzaklı gaspçılardan Hatice B. ile Ali Can B.'nin kardeş olduğunu belirledi. İlk olayda ve ikinci olayda Hatice B. cinsel birliktelik ile erkekleri kandırmış zanlılar da o şahısları gasp etmişti. Şahıslar adliyeye sevk edilirken basın mensuplarına tepki gösterdi.



