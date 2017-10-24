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Kadın doktor hasara bakmak için aracından indi...Sonrası korkunç!

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı

Kadın doktor hasara bakmak için aracından indi...Sonrası korkunç!

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı

24 Ekim 2017 Salı 15:18
Kadın doktor hasara bakmak için aracından indi...Sonrası korkunç!
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ARACIYLA Balıkesir'den Kepsut'a giden Dr. Gül Ersoy Balıbek'in otomobiline seyir halindeyken arkadan plakası belirlenemeyen bir araç çarptı.

Balıbek, aracındaki hasara bakmak için indi. O sırada bir dolmuş taksi de kazaya karıştı. Balıbek, iki araç arasında kalarak ağır yaralandı.

Kaza mahalline gelen sağlık ekibi, yaralı mesai arkadaşlarına müdahale etti. Balıbek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Balıkesir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, Balıbek'e çarpıp kaçan iki aracı arıyor. 

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BalıkesirKadın Doktor
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