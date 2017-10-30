Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
154.965
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9656
EURO
4.4052
Her 5 erkekten biri bu sorunu yaşıyor!
Her 5 erkekten biri bu...
Whatsapp'ta mesajınızı 7 dakika içinde hemen silin
Whatsapp'ta mesajınızı silebileceksiniz
29 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
29 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

Kadıköy'deki cinayette 'telefon uygulaması' detayı! Adım adım takip etmiş

İstanbul Kadıköy'de, internet üzerinden ticaret yapan 62 yaşındaki Selda Sağlam Yılmaz, 38 yaşındaki eşi Emrah Yılmaz tarafından otomobilinde öldürülmüştü. Korkunç cinayetle ilgili şok bir detay ortaya çıktı

Kadıköy'deki cinayette 'telefon uygulaması' detayı! Adım adım takip etmiş

İstanbul Kadıköy'de, internet üzerinden ticaret yapan 62 yaşındaki Selda Sağlam Yılmaz, 38 yaşındaki eşi Emrah Yılmaz tarafından otomobilinde öldürülmüştü. Korkunç cinayetle ilgili şok bir detay ortaya çıktı

30 Ekim 2017 Pazartesi 06:53
Kadıköy'deki cinayette 'telefon uygulaması' detayı! Adım adım takip etmiş
banner404

AĞABEYİ İbrahim Sağlam “15 gün önce kardeşimi bıçakladığında onu hastaneye götürmüş. Üzerinde silah da varmış. O günden sonra kaçtı. Şikâyetlerimize rağmen yakalanmadı. Emrah, kardeşimin bütün şifrelerini biliyordu. Kardeşimin telefonunda ‘Telefonumu bul’ uygulaması vardı. Kardeşimi oradan takip etmiş. Ne zaman nerede olduğunu biliyordu. Olay günü de kardeşimi bu uygulamadan takip edip sokak ortasında vurmuş” diye konuştu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Boşanmak isteyen Selda Sağlam Yılmaz’ın eşinden 3 gün önce şikayetçi olduğu ve mahkemenin Emrah Yılmaz için uzaklaştırma kararı verdiği belirtildi. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Cinayetin Selda Sağlam Yılmaz’ın kendisinden 24 yaş küçük kocası Emrah Yılmaz tarafından işlendiği belirlendi. Emrah Yılmaz’ın başka adres bilgisinin olmadığı ve 5 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Selva Sağlam Yılmaz’ın 2. eşi olan Emrah Yılmaz, cinayetten 6 saat önce sosyal medya hesabından “Sana karşı uzattığım avuçlarıma ihaneti koydun, canımı yaktı” yazılı bir paylaşımda bulundu.

SIR MESAJ

Selva Sağlam'ın 27 Ekim günü, Emrah Yılmaz'ın 16 Eylül'deki evliliklerinin 2. yıl dönümünde paylaştığı bir videonun altına "Ancak bunları izlersin bundan sonra, bunları çok daha yaşardın fakat acele ettin. Hapiste telefon da yok resimlere bakıp avunasın. Kıymetini bilemedin zavallı şimdi de yan" yazdığı ortaya çıktı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KadıköyCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıl almaz dolandırıcılık: Savcının koruması da kurban!
Akıl almaz dolandırıcılık: Savcının koruması da kurban!
Alanya Mahmutlar’da trafik kazası: 1 ağır yaralı 
Alanya Mahmutlar’da trafik kazası: 1 ağır yaralı 
Komşuda polis göz açtırmadı
Komşuda polis göz açtırmadı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim