Kadıköy'deki cinayette 'telefon uygulaması' detayı! Adım adım takip etmiş

AĞABEYİ İbrahim Sağlam “15 gün önce kardeşimi bıçakladığında onu hastaneye götürmüş. Üzerinde silah da varmış. O günden sonra kaçtı. Şikâyetlerimize rağmen yakalanmadı. Emrah, kardeşimin bütün şifrelerini biliyordu. Kardeşimin telefonunda ‘Telefonumu bul’ uygulaması vardı. Kardeşimi oradan takip etmiş. Ne zaman nerede olduğunu biliyordu. Olay günü de kardeşimi bu uygulamadan takip edip sokak ortasında vurmuş” diye konuştu.
UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI
Boşanmak isteyen Selda Sağlam Yılmaz’ın eşinden 3 gün önce şikayetçi olduğu ve mahkemenin Emrah Yılmaz için uzaklaştırma kararı verdiği belirtildi. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Cinayetin Selda Sağlam Yılmaz’ın kendisinden 24 yaş küçük kocası Emrah Yılmaz tarafından işlendiği belirlendi. Emrah Yılmaz’ın başka adres bilgisinin olmadığı ve 5 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Selva Sağlam Yılmaz’ın 2. eşi olan Emrah Yılmaz, cinayetten 6 saat önce sosyal medya hesabından “Sana karşı uzattığım avuçlarıma ihaneti koydun, canımı yaktı” yazılı bir paylaşımda bulundu.
SIR MESAJ
Selva Sağlam'ın 27 Ekim günü, Emrah Yılmaz'ın 16 Eylül'deki evliliklerinin 2. yıl dönümünde paylaştığı bir videonun altına "Ancak bunları izlersin bundan sonra, bunları çok daha yaşardın fakat acele ettin. Hapiste telefon da yok resimlere bakıp avunasın. Kıymetini bilemedin zavallı şimdi de yan" yazdığı ortaya çıktı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.