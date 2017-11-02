Kadıköy'de binlerce kişi varken tecavüz etmişti! Cezası belli oldu

KADIKÖY'DE kahve içmek için kafeye giden P.K. isimli 20 yaşındaki genç kıza işyerinin tuvaletinde tecavüz ettiği iddiasıyla 17 yaşındaki H.A.'nın, "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmaya tutuklu Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) H.A. cezaevinden getirilirken şikayetçi P.K. ile avukatı da salonda hazır bulundu. Sanık H.A. savunmasında, şikayetçinin olay günü kahveye geldiğini ve kahve siparişi verdikten sonra lavaboyu sorması üzerine kendisinin de lavaboyu gösterdiğini belirtirken lavaboda karşılıklı rıza ile cinsel birlikteliğin yaşandığını öne sürdü.

Şikayetçi P.K.'nin ise duruşmada, Kadıköy'de bir kafeye kahve içmek için gittiğini, kafenin tuvaleti olmadığı için H.A.'nın kendisini bir işhanının tuvaletine götürdüğünü ve orada tecavüz ettiğini söylediği öğrenildi. Ayrıca olaydan sonra sanık H.A.'nın kendisinin yanına gelip 'nefsime hakim olamadım özür dilerim' dediğini iddia etti. Duruşmada son sözü sorulan sanık H.A., tahliyesini ve beraatini istedi.

10 YIL CEZA VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık H.A.'yı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın suçu silahla işlediği gerekçesiyle suçu yarı oranda artırarak 18 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme, sanığın olay tarihindeki yaşının küçük olması ve iyi halini dikkate alarak cezada indirime gitti, 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanık H.A. hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan da beraatine hükmetti.

MUHALEFET ŞERHİ

Karara muhalefet şerhi koyan üye hakimlerden biri, şikayetçi P.K.'nin soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki beyanlarında farklılık bulunduğunu belirterek, "Suça Sürüklenen Çocuk H.A.'nın kendisine yüklenen suç tarihinde 18 yaşından büyük olduğu anlaşılan mağdure P.K.'nin rızası hilafına ve bıçakla zorlamak suretiyle cinsel ilişkide bulunduğunu gösteren somut delil elde edilemediğinden 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereği SSÇ'nin aşamalarda değişmeyen savunmasına itibar edilmesi gerekeceği göz önüne alınarak SSÇ'nin nitelikli cinsel saldırı suçundan beraatine ve tahliyesine karar verilmesi görüşündeyim" ifadelerini kullandı.

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İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 Mayıs 2017 tarihinde müşteki P.K.'nin közde kahve yapan işyerine gittiği ve tuvalete gitmek için şüpheli garson H.A.'ya tuvaletin yerini sorduğu anlatılmıştı.

Şüpheli H.A.'nın da müşteki P.K.'yı lavaboya götürdüğünün belirtildiği iddianamede, tuvalette şüpheli H.A.'nın müşteki P.K.'ye elinde bıçakla cinsel saldırıda bulunduğu kaydedilmişti.

İddianamede şüpheli H.A. hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edilirken, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.