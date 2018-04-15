Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5...
Beslenmede Yeni Kurallar!
Beslenmede Yeni Kurallar!
Dünyanın İlk Elektrikli Yolu Hizmete Girdi
Dünyanın İlk Elektrikli Yolu Hizmete...
Canan Karatay yine ezber bozdu!
Canan Karatay yine ezber bozdu!

Kaçamayacağını anlayınca çöpe attı!

Adıyaman'da, kendisinden şüphelenen Yunus polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayan bir şahıs üzerinde bulunan bonzaiyi çöpe attı

Kaçamayacağını anlayınca çöpe attı!

Adıyaman'da, kendisinden şüphelenen Yunus polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayan bir şahıs üzerinde bulunan bonzaiyi çöpe attı

15 Nisan 2018 Pazar 19:09
Kaçamayacağını anlayınca çöpe attı!
banner404

Edinilen bilgiye göre, Ulu Cami Mahallesi Adıyaman Kalesi civarında devriye görevi yapan Yunus polis ekipleri durumundan şüphelendikleri Y.K’yı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayan şahıs ile polis arasında kısa süredeli bir kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucunda yakalanan Y.K’nin yapılan üst aramasında herhangi bir şeyle karşılaşılmayınca polis ekipleri şahsın kaçtığı güzergahlarda arama yaptı. Yapılan aramalarda bir çöp kovası içerisinde 5 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen bonzai muhafaza altına alınırken şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Ulu Camii MahallesiAdıyamanYunus PolisBonzai
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAŞKENT'TE 1,5 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi
BAŞKENT'TE 1,5 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi
FETÖ'nün gaybubet evlerine ağır darbe: 600 kişi yakalandı
FETÖ'nün gaybubet evlerine ağır darbe: 600 kişi yakalandı
Evde dehşet! Engelli annesi ve babasını öldürdü
Evde dehşet! Engelli annesi ve babasını öldürdü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim