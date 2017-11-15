Kaçakçıların akla ziyan yöntemi: Etleri vücutlarına sarıp getirmişler

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kaçakçıların uyuşturucu başta olmak üzere kaçakçılık ile mücadele konusunda en son teknolojileri kullandıklarını ancak bazılarının vücuduna et sardığını ve cihazlar bunu göremediği için sınırı geçtiğini belirtti.

AKLA ZİYAN YÖNTEMLER

Bazı gazeteciler ile sohbet eden Tüfenkci, sınır kapılarında ve gümrüklerde yapılan 'akla ziyan' kaçakçılık yöntemlerini anlattı. Bunlardan en ilgincinin Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısı'nda yaşandığını belirten Tüfenkci, "Adam vücuduna et sarıyor. 20 kilo getirse, orada 5 bizde 40 lira. Gürcistan'a kimlikle gidiyor. Günde üç sefer yapsa, 60 kilo. 30 lira kazansa..." dedi.

UYUŞTURUCULU ELBİSE

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; Tüfenkci, son dönemde sınır kapılarında valizler içinde yurtdışına kaçırılmaya çalışılan çocukların yakalandığını, bunların büyük kısmının FETÖ'cülerin çocukları olduğunu söyledi. Tüfenkci otobüslerin üst bagajlarında göçmen kaçakçılığı yapılmaya çalışıldığını da kaydetti. Tüfenkci, uyuşturucu konusunda da birçok yönteme başvurulduğunu belirterek, "Kargo ile elbise gönderiyor. Elbiseye uyuşturucu emdirilmiş. Aldıklarında suya basıyorlar kendini bırakıyor. Tekrar kurutup uyuşturucu olarak kullanıyorlar" diye konuştu.

KAPIDA İŞBİRLİĞİ

Kaçakçılık konusunda yöntem değiştirdiklerini, dünyanın en modern cihazlarını aldıklarını ifade eden Tüfenkci, şöyle devam etti: "Veri değişimlerini artırdık. Bulgaristan'da X-Ray'a giren araçların Türkiye'de, Türkiye'de girenlerin ise Bulgaristan'da verileri görülebiliyor. Orada girdiğinde burada içinde ne olduğunu görüyoruz. Farklı bir şey yüklenip yüklenmediğini görüyoruz. Bunu Gürcistan ile yapıyoruz. İran ile de test aşamasındayız. Diğerleri ile de görüşüyoruz."