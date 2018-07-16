Kaçak mülteciler Gazipaşa'da yakalandı

OLAY, Gazipaşa ilçesi Poyraz Limanı mevkiinde yaşandı. Türkiye'ye kaçak yollardan girmek isteyen çoğu Suriyeli 100'den fazla mülteciyi taşıyan tekne aşırı yük nedeniyle su alınca koya sığındı. Tekneden inen mülteciler muz bahçelerine sığındı. Mahalle halkının durumu fark ederek polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, çevredeki muz bahçelerinde saklanan mültecileri bir noktaya topladı. Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu mültecilerin bitkin oldukları gözlendi. Olay yerine çağrılan otobüslere alınan mülteciler, sağlık kontrollerinin yapılması ve ifadelerinin alınması için Gazi Spor Salonu'na götürüldü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Koru Mahalle Muhtarı Volkan Özalp, "100'ü aşkın mülteci küçük bir tekne ile Suriye'den ülkemize kaçak yolla girmeye çalışmış. Öğrendiğimiz kadarıyla teknenin su alması sonucu tekne mahallemizde bulunan bu koya sığınmış. Mahalle halkının polise haber vermesi üzerine mülteciler toplanarak spor salonuna götürüldü. Oradan sınır dışı edilecekler" dedi.

Gerekli işlemler yapıldıktan sonra Suriye uyrukluların mülteci kamplarına yollanacağı, farklı uyruklu olanların ise sınır dışı edileceği öğrenildi. Emniyet güçleri bölgede saklanan mültecileri ve 'Sinan' adlı teknenin yüzerek kaçmaya çalışan kaptanını arama çalışmalarını sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 13:27