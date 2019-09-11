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Kaçak kazılara jandarma baskını! İçlerinde Alanya da var
Antalya'da jandarma tarafından yapılan operasyonda kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 15 kişi suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, çok sayıda tarihi esere de el konuldu.
ASAYİŞ 11.09.2019, 13:36
ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Akseki Cevizli, Taşlıca ve Alanya Güzelbağ mahallelerinde Eylül ayı içinde yapılan kontrol ve denetimlerde 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten toplam 15 şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslarla birlikte kaçak kazıda kullandıkları tespit edilen detektörler ile birlikte muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Olaylarla ilgili cumhuriyet savcılarının talimatı ile malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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