Kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 5 ölü, 3 kayıp

EDİNİLEN bilgiye göre Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Kos Adası'na 16 Suriyeli kaçak göçmeni taşıyan tekne, saat gece 01.00 sularında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple battı. Sahil güvenlik ekiplerinin devriye faaliyeti sırasında denizdeki bağırma seslerini fark etmesi üzerine bölgeye intikal ettiği ve suda çırpınan kaçaklara müdahale ettiği öğrenildi. 6 sahil güvenlik botu ve 1 helikopter ile yürütülen kurtarma çalışmasında 1'i kadın 8 kişi canlı olarak kurtarılırken 5 kişinin ise cansız bendenlerine ulaşıldı. Öte yandan kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.