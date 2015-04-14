Kaçak göçmenlere dayak şoku

İddiaya göre, Pakistan uyruklu A.R. isimli şahıs, N.K., G.N., N.A., A.A isimli şahıslar ile birlikte Avrupa ülkelerine gitmek için illegal yollardan Türkiye’ye giriş yaptı. İllegal yollardan Bulgaristan’a geçmek için Edirne'ye gelen şahıslar, iddiaya göre, Afganistan uyruklu A.K., J.K., B.K., R.N., M.Y.A, Y.M., isimli şahıslar tarafından karşılanarak bir eve götürüldü.

Evden kaçarak durumu polise bildiren A.R., yaklaşık 15 gün evde kaldıklarını, evde kaldıkları süre içerisinde Afganistan uyruklu şahıslar tarafından, silah çekilip el ve ayaklarının iple bağlanarak sürekli darp edilip eziyet gördüklerini, Pakistan uyruklu 16 yaşındaki R.M.A. isimli şahsın halen evde rehin tutulduğunu belirtti. Bunun üzerine aynı gün konunun aciliyetine binaen Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat gereği, Pakistan uyruklu R.M.A.'nın rehin tutulduğu tespit edilen ikamete Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu Y.M. ile B.K. isimli şüpheliler yakalanarak ikamette yapılan aramada, çatıya gizlenmiş vaziyette göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 4 adet cep telefonu ile Pakistan uyruklu mağdurların darp edilirken, el ve ayaklarının bağlandığı ip ele geçirildi. 16 yaşındaki R.M.A.'yı evde bulamayan polisler devam eden operasyonel çalışmalarda, Afganistan uyruklu A.K., J.K., R.N. ve M.Y.A. isimli şüphelileri de yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 1 adet otomatik düğmeyle açılabilen bıçak, cep telefonları, sim kartlar, hafıza kart ve flaş disk ele geçirildi.

Pakistan uyruklu mağdurların yapılan doktor muayenesinde, darp edilerek eziyet gördüklerine dair kati raporlar alınarak, alıkonulduğu beyan edilen, 16 yaşındaki R.M.A.’nın şüpheliler yakalandıktan sonra, olayın mağdurlarından olan ve halen Geri Gönderme Merkezinde bulunan abisi ile irtibata geçtiği, şüpheli Y.M. tarafından İstanbul’da serbest bırakıldığını ve İstanbul’da olduğunu söylediği bildirildi.

Türkiye'ye illegal olarak giriş yaptıkları tespit edilen ve adli işlemlerinin ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 6 şüpheli, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, nitelikli yağma ve göçmen kaçakçılığı suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.