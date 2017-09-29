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Kaçak avcılara 322 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, bu yıl av koruma ekipleri tarafından sorumluluk sahasındaki Antalya, Burdur ve Isparta'da kaçak avcılık yaptığı belirlenen 351 kişiye toplam 322 bin lira cezai işlem uygulandığını söyledi

Kaçak avcılara 322 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, bu yıl av koruma ekipleri tarafından sorumluluk sahasındaki Antalya, Burdur ve Isparta'da kaçak avcılık yaptığı belirlenen 351 kişiye toplam 322 bin lira cezai işlem uygulandığını söyledi

29 Eylül 2017 Cuma 22:20
Kaçak avcılara 322 bin lira ceza
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DOĞA Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, müdürlüğün hizmet alanında yer alan Burdur, Isparta ve Antalya illerinde yılbaşından bu yana yürütülen kaçak av denetimleriyle ilgili bilgi verdi. Ekiplerin Burdur'da 960, Isparta'da 480 ve Antalya'da 1260 olmak üzere toplam 2 bin 700 avcıyı kontrol ettiğini söyleyen Rıza Kamil, bunlardan kaçak avlanan Burdur'da 90, Isparta'da 65 ve Antalya'da 196 olmak üzere toplam 351'ine 241 bin 392 TL idari para cezası uygulandığını, ayrıca bu kişilere avlanması yasak 67 hayvan nedeniyle 80 bin 750 TL'si de tazminat olmak üzere toplam 322 bin 142 lira cezai işlem uygulandığını kaydetti. Kamil, kaçak avlanan kişilere ait 170 adet silah, araç ve çeşitli malzemelere el konulduğunu da vurguladı.
3 İLDE 16 BİN 500 AVCI VAR
Müdürlük olarak hiçbir avcıya cezai işlem uygulamak istemediklerini aktaran Kamil, "Avcılarımıza cezai işlem uygulamaktan memnun olmuyoruz ancak kanunlara uymayan kişilere caydırıcılık olması bakımından idari yaptırım kararı uyguluyoruz. Bölge müdürlüğümüz bünyesindeki 3 ilimizde toplam 16 bin 500 avcımız var. Bunlardan 11 bini aktif. Bu avcılarımız Burdur'da 18, Isparta'da 26, Antalya'da 44 olmak üzere toplam 88 avlakta Av Yönetim Bilgi Sistemi'nden (AVBİS) izin alarak avlanmaktalar" dedi.
'AVCI EĞİTİMİ KURSU AÇTIK'
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında avcıların bilinçlendirilmesi için avcı eğitimi kursu açtıklarını ve bunu çok önemsediklerini belirten Rıza Kamil, "Bu yıl itibariyle Burdur'da 4, Isparta'da 13 ve Antalya'da 32 kurs açtık. Bu kurslara toplam 1302 kişi katıldı ve bunlardan 1131'i avcı sertifikası almaya hak kazandı" diye konuştu.
'GERÇEK AVCILARIN YANINDAYIZ'
Gerçek avcının doğayı seven kişiler olduğunu anlatan Kamil, şöyle dedi: "Kaçak avcı kelimesini kullanmak istemiyorum. Bunlara 'kaçakçı' diyorum. Avcı doğayı sever, doğaya zarar vermez, doğanın korunmasını ister. Bütün birimlerimiz 7/24 görevi başında. Kaçak avcılık yapanlar hakkında bize ulaşsınlar. Müdürlük olarak her zaman gerçek avcıların yanındayız. Bizim ülkemiz av ve yaban hayatı bakımından zengin fakat kontrollü ve planlı bunu götürmek zorundayız. Aksi takdirde yarın avlaklarımızda av hayvanlarını göremez, sadece duvardaki çerçevede resimlerini görürüz." Rıza Kamil, Merkez Av Komisyonu'nun kararı ile 2017- 2018 av sezonunun 19 Ağustos'ta yaban domuzu, üveyik, bıldırcın, çakal gibi hayvanlarla başladığını ve sezonun 25 Şubat 2018 tarihinde biteceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Kaçak Avcılar
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