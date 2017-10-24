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Kabzımal arkadaşını evinde karısıyla yakaladı, öldürdü, tahliye oldu

Ankara Hali'nde komisyonculuk yapan Erhan Kartal'ı, evinde karısıyla birlikte yakalayınca öldüren hamal Sami U.'ya, cinayeti ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle, 5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, tahliyesine karar verdi

Kabzımal arkadaşını evinde karısıyla yakaladı, öldürdü, tahliye oldu

Ankara Hali'nde komisyonculuk yapan Erhan Kartal'ı, evinde karısıyla birlikte yakalayınca öldüren hamal Sami U.'ya, cinayeti ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle, 5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, tahliyesine karar verdi

24 Ekim 2017 Salı 11:16
Kabzımal arkadaşını evinde karısıyla yakaladı, öldürdü, tahliye oldu
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ANKARA 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen hafta görülen dava dosyasına göre olay şöyle gelişti:
Ankara Toptancı Hali'nde komisyoncu olan Erhan Kartal (35), aynı yerde çalışan hamal Sami U.’ın karısı S.U.’a konuşmak için mesaj gönderdi. Bunu gören Sami U., mesajları sildi. Eşiyle tartışan Sami U. (34), telefonu kırarak S. .U’a yeni bir hat aldı.
'SENİ ÖLDÜRECEĞİM P...'
Ancak Erhan Kartal, yeni numara üzerinden de ara sıra S.U.’ı arayarak sohbet etti, birkaç defa da evine giderek konuştu. Bu durumu fark eden Sami U., olaydan 4 ay önce eşini aramaması konusunda Kartal’ı uyardı.
Erhan Kartal, bu tartışma sırasında "Seni öldüreceğim p..." diyerek tehdit ve hakarette bulundu.
EVİNİN TUVALETİNDE YAKALADI; DÖVÜP BIÇAKLADI
Sami U, 14 Ocak 2017’de gece saatlerinde çalışmak için Ankara Hali'ne gitti. İş yerinde Erhan Kartal’ı göremeyince durumdan şüphelenen Uysal, saat 05.30 sıralarında evine geri döndü.
Kartal’ı evin tuvaletinde gizlenmiş bir halde yakalayan U. önce darp ettiği Kartal’ı, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla yaraladı. S. U.’ın yardım istemesiyle gelen ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Kartal, yolda yaşamını yitirdi.

MAHKEME 'AĞIR TAHRİK VAR' DEDİ
15 Ocak 2017 tarihinde tutuklanan Sami U. hakkında ’haksız tahrik altında kasten adam öldürmek’ suçundan dava açıldı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren yargılamanın karar duruşması 27 Eylül'de yapıldı.
Kartal’ın avukatı, U.’ın, Kartal ile eşinin ilişkisini önceden bildiğini, olayı tasarlayarak işlediğini ve tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti. U. ise son sözünde, Kartal’ın kendisine saldırdığını, kendini ve çocuklarını korumak için bıçakladığını söyleyerek, pişman olduğunu dile getirdi.
Mahkeme, kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma suçundan Sami U’a 12 yıl hapis cezası verdi. Bu cezayı haksız tahrik ve iyi hal maddelerini uygulayarak 5 yıla indiren mahkeme, tutuklu sanığın tahliyesine de karar verdi.

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