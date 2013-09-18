Kablo çalma iddiası yakalattı

18 Eylül 2013 Çarşamba 13:19
FİNİKE Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kumluca'da bir iş yerinden kablo çaldıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Kumluca'da bir iş yerinden 735 metre kablo çaldığı iddia edilen 3 kişinin Finike'ye bağlı Yuvalı köyünde olduklarını belirleyen Finike Jandarma Komutanlı ekipleri, D.U'yu (32) takibe aldı.
D.U'nun evinde yapılan aramada eritilmek istenilen kablolar bulundu. D.U, eşi Y.U. (31) ve oğlu N.U. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Son Güncelleme: 18.09.2013 13:23