Josef Sural'ın hayatını kaybettiği kazanın iddianamesi hazır! 'Uyuma yok hız var'

MEHMET AL

Alanya'da deplasman dönüşü trafik kazasında ölen Aytemiz Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josep Sural'ın kazasıyla ilgili iddianame hazırlandı. İlk duruşma Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 27 Ağustos'ta yapılacak. İddianamede VIP minibüs sürücüsü 40 yaşındaki Esat A. hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Olayda yaralanan oyunculardan İsaac Sackey ve Djilma Campos'un da kendilerinin yaralanmasına sebep olan araç şoförü Esat A.'dan şikayetçi oldukları belirtildi. Kaza tespit tutanaklarına göre Esat A.'nın aracın hızını, aracın yük ve teknik özellikleri ile görüş, yol ve hava durumu şartlarına uydurmadığı, diğer ifadeyle hızlı gittiği vurgulandı.

TEK SUÇLU SÜRÜCÜ

İddianamede, kazanın tek taraflı olduğu, başka bir kişinin kazada etkisinin bulunmadığı vurgulanarak, tek kusurun araç sürücüsünde olduğu belirtildi. Ayrıca Sackey ve Campos'un da basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek şekilde yaralandığı vurgulandı. Kazada araçta ki Steven Caulker, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse ve Welinton Souza ise şikayetçi olmadı.

CAULKER 'HIZLAN' DEMİŞ

İngiliz oyuncu Steven Roy Caulker'in şoförün 50-60 kilometre hızla gittiğini görünce acele etmesi için uyardığı ve gece saat 1.00'de Alanya'da olmaları gerektiğini söylediği de oyuncuların ifadelerinden ortaya çıktı. Esat A. ise ifadesinde 18.30'da Kayseri'den yola çıktıklarını ve kazanın saat 2.00'de meydana geldiğini belirterek, Caulker'in 'hızlan' uyarısına karşın hız yapmadığını savundu. Kaza sonra sürücünün uyuduğu için kazanın gerçekleştiği iddia edilmişti. Ancak iddianamede suçlamalar arasında bu iddia yer almadı. İddianamede, "Yolcuların ifadelerinde, araç soförünün kaza öncesi veya sırasında uykulu ve dalgın vaziyette olduğuna yönelik herhangi bir beyana rastlanılmadı" denildi. Kazada 1 kişi ölüp 2 kişi yaralandığı için şoför Esat A. hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 12:47