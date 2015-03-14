Jandarmaya taciz ateşi: 1 asker yaralı

BİNGÖL Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, saat 14.30 sıralarında, Güzeldere köyü Demirboğa Mahallesi’nde Hüsnü Koç'un evine kimliği belirsiz kişi ve kişilerce girilmesi olayıyla ilgili inceleme yapmak bölgeye giden Genç İlçe Jandarma Komutanlığı’na ait devriyeye, Kuç Tepe istikametinden BTÖ mensubu olduğu değerlendirilen şahıs ya da şahıslarca taciz ateşi açıldı. Açılan ateş sonucu Genç İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzm. J. Kad Çvş. Ethem İşler, sol bacağından hafif şekilde yaralandı. Helikopterle Bingöl Devlet Hastanesine nakledilen uzman Çavuşun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.