Jandarmanın arama yaptığı evlerden cephane çıktı

BURDUR'da jandarmanın 6 farklı adrese yaptığı baskınlarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışması sonucunda merkeze bağlı Gökçebağ Köyü ve Leften Yaylası bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, 6 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Aramalarda 2 kalaşnikof tüfek, 2 adet 9 mm çapında tabanca, 5 adet değişik markada av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kalaşnikof şarjörü, 5 adet tabanca şarjörü, 251 kalaşnikof mermisi, 221 tabanca fişeği, 356 adet av tüfeği fişeği, 6 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 4 adet HK-33 piyade tüfeği fişeği ve 1 av tüfeği namlusu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.