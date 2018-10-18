Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Serik'te jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 3500 gram kabar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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SERİK'E bağlı Akbaş Mahallesi'nde oturan Ş.Y.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını değerlendiren jandarma, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde yapılan aramada satışa hazır 3500 gram kubar esrar maddesiyle ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi. Ş.Y. gözaltına alınırken, birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen A.A. da yapılan operasyonda yakalandı.

Ş.Y.'nin yaklaşık 1 ay önce de Serik merkezdeki evinde uyuşturucu maddeyle yakalandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.


 

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