Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Manavgat'ta jandarmanın uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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MANAVGAT'IN Side Mahallesi'nde bazı kişilerin yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde sattığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından araştırma başlatıldı. Araştırma sonucunda Ö.D. ile Y.İ.'nin Side ve Manavgat bölgesinde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde sattıkları belirlendi. Yapılan takip sonucu Ö.D. ile Y.İ. yanlarında bulunan A.Ç., G.Y., T.K. ve T.N. ile birlikte 10 gram eroin, 5 gram kristal diye tabir edilen uyuşturucu madde ve hapla yakalandı. A.Ç., G.Y., T.K. ve T.N. hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen Ö.D. ile Y.İ. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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