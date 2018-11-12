Jandarmadan uyuşturucu operasyonları

MANAVGAT İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin; uyuşturucu madde imal eden ve turizm bölgelerinde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satanlara yönelik 1 Ocak- 31 Ekim arasında yaptığı operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 102'si tutuklanırken, 76'sı adli kontrollü olmak üzere 114'ü serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde kullananlara yönelik 340 operasyonda ise 483 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlar sonucunda 70 kilo 533 gram kubar esrar, 10 kilo 976 gram toz esrar, 8 bin 700 kök kenevir, 2 bin 888 gram skunk, 1398 gram eroin, 1412 gram metamfetamin, 1051 gram kenevir tohumu, 186 gram kokain, 33 av tüfeği, 48 tabanca, 456 tabanca mühimmatı ile uyuşturucudan elde edilen para olduğu belirlenen 70 bin 525 TL, 4 bin 710 Euro ve 210 dolara el konuldu.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ayrıca 53 bin 202 litre kaçak içki ve 4512 adet sahte para ele geçirildi.