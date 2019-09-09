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Jandarmadan okul çevresinde denetim

Antalya'da jandarma ekipleri Serik, Aksu, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki okulların çevresinde uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı zararlı maddelerin kontrolüne yönelik denetimlerini sürdürdü.

ASAYİŞ 09.09.2019, 13:49
Jandarmadan okul çevresinde denetim
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ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul ve çevrelerinde uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı zararlı maddelerin kontrolüne yönelik denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Serik, Aksu, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde okulların çevresinde denetimler yapıldı. Okullar ve çevresinde uyuşturucu madde satıcıları ve uyuşturucu maddelerin okullara yayılmamasıyla ilgili önleyici tedbirler kapsamında yapılan denetimlerde, esnaflar ve temizlik personelleri bilinçlendirilirken, şüpheli şahıslara yönelik de kontroller yapıldı. Jandarma sorumluluk bölgesinde denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

#antalya haber #Antalya #Jandarma #denetim
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