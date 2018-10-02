Jandarmadan iki keçi için film gibi operasyon

KEÇİLERİ çaldığı tespit edilen aracı 15’e yakın şehir polis kamerasından takip eden ve hırsızlara plaka bilgisi üzerinden ulaşan ekipler, imzalanması gereken evrak olduğunu söyleyip şahısları adliyeye getirtti. Ekipler, bununla da yetinmeyip araç içerisinden alınan kıl örneklerini kriminale gönderip inceletti.

Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan H.Ş.’ye ait 2 keçi kimliği belirsiz iki kişi tarafından bir araca bindirilerek çalındı. Keçilerinin yerinde olmadığını gören H.Ş. durumu Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, mahallede yaşayan diğer kişilerden keçilerin beyaz bir araca bindirildiği bilgisine ulaştı. Mahalle giriş ve çıkışlarında farklı şehir polis kameralarını takibe alan ekipler, aracın plaka bilgisine ulaştı. Aracı şehir merkezine kadar 15 farklı kameradan takip eden ekipler, plaka bilgisi üzerinden aracı kullanan A.O. ve İ.E.’nin iletişim bilgilerine ulaştı.

Adliye içerisinde operasyon

Ekipler, şüpheli şahıslara Antalya Adliyesinde imzalanması gereken bir evraklarının olduğu bilgisini iletti. Evrak imzalamak üzere adliyeye gelen şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan kişilerin kullandığı aracın arkasından alınan kıl örnekleri ise çalınan keçilere mi ait olduğu tespit etmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi. Gelen sonuçta ise arabadan çıkan kıl örnekleri ile keçilerin yattığı yerden alınan kıl örnekleri uyuştu.

Keçileri satın alana ikinci operasyon

İncelemelerin ardından şahıslar sorgulamalarında suçlamaları kabul etti. A.O. ve İ.E. haklarında hazırlanan evraklar ile adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken jandarma ekipleri şahısların keçileri sattığını öğrendiği diğer kişiye operasyon yaparak keçileri geri aldı. Ekip arabasında karakola getirilen keçiler, H.Ş.’ye teslim edildi. Keçileri bulunmanın sevincini yaşayan H.Ş., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.