Jandarmadan dev operasyon! Alanya'ya uyuşturucu gönderiyorlardı



Mehmet AL

ALANYA'YA zehir gönderen 2’si kadın 4 kişi bu sabah jandarmanın Antalya Zeytinköy’e yaptıkları şafak operasyonunda ikametgahlarında yakalanarak gözaltına alındıktan sonra Alanya Adliyesi’ne getirildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alanya Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, Alanya'ya, Antalya'nın Zeytinköy bölgesinden uyuşturucu madde gönderdikleri tespit edilen 2’si kadın 4 kişiyi operasyonla yakalandıktan sonra Alanya’ya getirildi. Gözaltına alınan 2’si kadın 4 kişinin 16 ve 20 Haziran tarihinde Zeytinköy’de yapılan bir uyuşturucu ticaretinde bağlantısı oldukları tespit edildi. Alanya Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri alınan 2’si kadın 4 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Alanya ve Antalya'da yapılan operasyonda 13 kişi yakalandı. 13 kişiden 5’i serbest kalırken, 8’i tutuklandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada ise 1200 gram skunk, 49 gram eroin, 74 sentetik hap, kenevir ve 28 gram metamfetamin maddesi, 256 gram esrar, 126 sentetik hap, 4 kök k

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2019, 15:13