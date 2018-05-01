Jandarmadan define avcılarına gözaltı

KAYSERİ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçak kazı yapan 3 kişi kullandıkları aletlerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Y.K., D.D. ve H.Ç. kaçak kazı yaparken yakalandı. Yakalanan zanlılar, bir adet tabanca 3 adet dedektör, bir kazma, bir kürek ve 35 adet tarihi eser ile birlikte gözaltına alındı.
Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.
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