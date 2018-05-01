Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
104283
ALTIN
171.681
DOLAR
4.0719
STERLİN
5.5995
EURO
4.9113
Alanya - Antalya Hava Durumu - 1 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Kırmızı renkli gıda tüketenler dikkat! Böcek yemiş olabilirsiniz
Kırmızı renkli gıda tüketenler dikkat!...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 30 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Yakın gelecekte tüm araçlar uçacak
Yakın gelecekte tüm araçlar uçacak

Jandarmadan define avcılarına gözaltı

Kayseri'de kaçak kazı yapan 3 kişi aletlerle birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

Jandarmadan define avcılarına gözaltı

Kayseri'de kaçak kazı yapan 3 kişi aletlerle birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

01 Mayıs 2018 Salı 09:07
Jandarmadan define avcılarına gözaltı
banner404


KAYSERİ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçak kazı yapan 3 kişi kullandıkları aletlerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Y.K., D.D. ve H.Ç. kaçak kazı yaparken yakalandı. Yakalanan zanlılar, bir adet tabanca 3 adet dedektör, bir kazma, bir kürek ve 35 adet tarihi eser ile birlikte gözaltına alındı.

 Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
KayseriKaçak Kazı Yapan 3 Kişi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda gözaltı
Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda gözaltı
Fuhuş operasyonu! Şifreler şoke etti
Fuhuş operasyonu! Şifreler şoke etti
Operasyon esnasında telefonu çukura attı! Sular çekilince ortaya çıktı
Operasyon esnasında telefonu çukura attı! Sular çekilince ortaya çıktı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim