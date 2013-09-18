Jandarma hızır gibi yetişti

ALANYA'ya bağlı Mahmutlar beldesinde, evinde kalp krizi geçiren 38 yaşındaki bir vatandaş ve Kestel'de evinin banyosunda geçirdiği kısmi felç sonucu mahsur kalan 78 yaşındaki Danimarkalı turist jandarma tarafından kurtarıldı.

-Akın BAYCAN

Alınan bilgiye göre ilk olay, Mahmutlar beldesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Sabah saatleri olmasına rağmen işe gelmeyen arkadaşları 38 yaşındaki Gökmen Ergenekon'a ulaşamayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdiler. İhbar üzerine Ergenekon'un yaşadığı eve giden jandarma ekipleri daireden gürültüler geldiğini farkettiler. Savcılıktan alınan izinle kapıyı kırarak içeri giren jandarma ekipleri bu sırada kalp krizi geçirdiği belirlenen Gökmen Ergenekon'la karşılatılar. İlk müdahalesi olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan Ergenekon, olay yerine çağrılan ambulansla Alanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökmen Ergenekon'un zamanında yapılan müdahale ile hayata tutunduğu öğrenildi.

Küvette 3 gün