Jandarma hızır gibi yetişti

18 Eylül 2013 Çarşamba 16:21
ALANYA'ya bağlı Mahmutlar beldesinde, evinde kalp krizi geçiren 38 yaşındaki bir vatandaş ve Kestel'de evinin banyosunda geçirdiği kısmi felç sonucu mahsur kalan 78 yaşındaki Danimarkalı turist jandarma tarafından kurtarıldı.
-Akın BAYCAN
Alınan bilgiye göre ilk olay, Mahmutlar beldesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Sabah saatleri olmasına rağmen işe gelmeyen arkadaşları 38 yaşındaki Gökmen Ergenekon'a ulaşamayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdiler. İhbar üzerine Ergenekon'un yaşadığı eve giden jandarma ekipleri daireden gürültüler geldiğini farkettiler. Savcılıktan alınan izinle kapıyı kırarak içeri giren jandarma ekipleri bu sırada kalp krizi geçirdiği belirlenen Gökmen Ergenekon'la karşılatılar. İlk müdahalesi olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan Ergenekon, olay yerine çağrılan ambulansla Alanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökmen Ergenekon'un zamanında yapılan müdahale ile hayata tutunduğu öğrenildi.
Küvette 3 gün
Öte yandan ise Kestel beldesinde yaşayan ve 3 gün önce geçirdiği bisiklet kazası sonucu yaralanan Danimarka uyruklu Klaus Wout'dan (78), haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdiler. İhbar üzerine turistin yaşadığı Toros 3 sitesine gelen jandarma, içeriden gelen kısık sesle yardım isteyen Klaus Wout'un sesini duydular. Savcılıktan alınan izinle daire kapısını kırarak içeri giren jandarma banyoda bulunan küvette hareketsiz yatan Klaus Wout ile karşılaştılar. Talihsiz turistin 3 gün önce geçirdiği kazanın ardından banyoda geçici felç geçirdiği ve bu nedenle 3 gün boyunca banyodan çıkamadığı belirlendi. Çağrılan ambulansla Özel Alanya Anadolu Hastanesi'ne kaldırılan Klaus Wout hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Son Güncelleme: 19.09.2013 11:45