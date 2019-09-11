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Jandarma, Gazipaşa'da servis araçlarını denetledi
Gazipaşa'da jandarma ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.
ASAYİŞ 11.09.2019, 22:17
GAZİPAŞA İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri 2019- 2020 Eğitim Öğretim Yılı’nın başlamasıyla taşımalı sistemiyle kırsal mahallelerden gelen öğrenci servis araçlarına yönelik denetimlere başladı. Korubaşı Mahallesi'nde uygulama yapan jandarma ekipleri şoförleri denetlerken, öğrencilere de trafik konusunda bilgi verildi.Denetimlerde şoförlerin zorunlu belgeleri, araçların emniyet kemeri, dur ve okul taşıtı levhaları, araç periyodik bakımları, iç, dış ve ışık donanımları, koltuk sayıları, yangın tüpü, ilk yardım çantaları, yetki belgeleri uygunluk ve yeterlilik konusunda kontrolleri yapıldı. Jandarma denetimlerinin süreceği belirtildi.
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