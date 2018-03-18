İzne gelen asker, ahırda boynundan asılı halde bulundu

Hava Değişimine Gelen Asker İntihar Etti Gelen ekipler, Kerim Ç.'nin öldüğünü belirledi. Kerim Ç.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AHIRDA ASILI BULUNDU Kerim Ç. eve dönmeyince, sabaha karşı ailesi aramaya çıktı. Ahırı kontrol eden aile bireyleri, Kerim Ç.'yi ahırda iple asılı buldu, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

DÜZCE'DE , psikolojik rahatsızlığı nedeniyle hava değişimine gönderilen 20 yaşındaki er, kendini ahırda iple tavana asarak intihar etti.

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