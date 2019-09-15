İYİ Partili Mustafa Özkan'ın öldüğü kazanın detayları ortaya çıktı: Cenaze programı...

ANTALYA- Konya karayolunun Manavgat'a bağlı Gençler Mahallesi yakınlarında dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada Nusret Kutlu'nun kullandığı 07 NJP 22 plakalı otomobil, kontrolden çıktıktan sonra takla atarak şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen İyi Parti Alanya İlçe Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özkan, yolda yaşamını yitirdi. Özkan'ın kaza anında emniyet kemerinin bağlı olmadığı öğrenildi. Mustafa Özkan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kazada yaralanarak Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Nusret Kutlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın ise açı haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Apaydın, haftasonu için gittiği Hadim ilçesinden dönerken Bozkır-Akseki yolu üzerinde geçirdiği trafik kazasında vefat eden Özkan için şu açıklamayı yaptı: "İYİ Parti Alanya ilçe teşkilatını kurma görevini aldığımız ilk günlerde kendisi gelerek bizimle çalışmak istediğini, bu oluşum için elinden gelen her türlü fedakarlığı yapacağını söyledi. Bize umut verdi, güç verdi. Birlikte yol yürümekten, çalışmaktan dolayı huzurluyum. Seni kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun güzel kalpli adam.

İyi Parti Alanya kurucu yönetim kurulu üyemiz Mustafa Özkan'ı kaybettik. Ruhu şad, mekânı cennet olsun." İyi Parti Alanya İlçe Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan’ın saat 15.00’de Alanya’nın Payallar Mahallesi’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.