Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bahar temizliği yapanlara uyarı
Bahar temizliği yapanlara uyarı
Doktordan hacamat uyarısı
Doktordan hacamat uyarısı
Alanya - Antalya Hava Durumu - 1 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Parmaklardaki çıtlama sesi nereden geliyor
Parmaklardaki çıtlama sesi nereden geliyor

İstismardan yargılandığı kız çocuğu ile nişanlanan sanığa 15 yıl hapis

Antalya'da 2016'da evlenme vaadiyle 14 yaşındaki S.Ö.'yü kaçırarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Etem Öztürk (38), 15 yıl 10 ay hapse çarptırıldı. Duruşmada kendisinden şikayetçi olmayan, şu an nişanlı olduğu S.Ö.'nün yaşının küçük olduğunu bilmediğini öne sürerek, "Devletin şefkatli yüzünü göstermesini bekliyorum" diye beraat talep eden Öztürk, tutuklandı

İstismardan yargılandığı kız çocuğu ile nişanlanan sanığa 15 yıl hapis

Antalya'da 2016'da evlenme vaadiyle 14 yaşındaki S.Ö.'yü kaçırarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Etem Öztürk (38), 15 yıl 10 ay hapse çarptırıldı. Duruşmada kendisinden şikayetçi olmayan, şu an nişanlı olduğu S.Ö.'nün yaşının küçük olduğunu bilmediğini öne sürerek, "Devletin şefkatli yüzünü göstermesini bekliyorum" diye beraat talep eden Öztürk, tutuklandı

31 Mart 2018 Cumartesi 16:44
İstismardan yargılandığı kız çocuğu ile nişanlanan sanığa 15 yıl hapis
banner404

SERİK'E bağlı Kadriye Mahallesi'nde esnaflık yapan Etem Öztürk, Aralık 2016'da iddiaya göre o tarihte 14 yaşında olan S.Ö'yü babasının evinden kaçırarak kendi evinde cinsel istismarda bulundu. Kendisiyle evlenmek istediğini söyleyen Öztürk'ün evli olduğu ortaya çıktı. Kızın ailesi S.Ö.'den şikayetçi oldu.

Geçen yıl ocak ayında 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla tutuklanan Etem Öztürk, mayıs ayında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Dava sürerken eşinden boşanan Etem Öztürk, S.Ö. ile nişanlandı.

'DEVLETİN ŞEFKATLİ YÜZÜNÜ GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUM'

Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına S.Ö., annesi K.Ö. ile babası Y.Ö., tutuksuz sanık Etem Öztürk ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada ifade veren sanık Etem Öztürk, mağduru evlenmek amacıyla kaçırdığını savunarak, "S.Ö. bana 19 yaşında olduğunu söyledi. Yaşının küçük olduğunu bilmiyordum. Nişanlandık. Devletin şefkatli yüzünü göstermesini bekliyorum" dedi.

'BENİ KAÇIRMASINI SÖYLEDİM'

S.Ö. ise "Ben onu çok sevdim. Beni kaçırmasını söyledim. Yaşımın 19 olduğunu söyledim. Benim rızamla oldu" diye ifade verdi.

ANNE SORULARA GEÇ YANIT VERDİ

Duruşmada S.Ö.'nün annesi K.Ö. mahkeme başkanının "Sanık evinize kaç kere geldi?" sorusuna şaşırarak ve bir süre düşünerek, "4-5 defa geldi" diye cevap verdi. Mahkeme başkanı "Hiç S.Ö. hakkında konuştunuz mu, okulunu sordu mu?" sorusuna ise anne K.Ö., uzun süren sessizliğin ve başkanın uyarısının ardından "Hiç konuşmadık. Şikayetçi değilim" dedi. Mahkeme başkanı, anne K.Ö.'nün sorulan sorulara uzun süre bekleyerek ve uyarı üzerine cevap verdiğini tutanağa geçirtti. Baba Y.Ö. de sanıktan şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin S.Ö.'nün 14 yaşında olduğunu bilmediğini, herhangi bir kastının olmadığını ve beraatını talep ettiğini belirtti.

'BİR HATAYA DÜŞTÜM'

Son sözü sorulan sanık Etem Öztürk, "S.Ö. okula gitmiyordu, çilek bahçesinde çalışıyordu. Dışarıda makyaj yapıyordu. Bir hataya düştüm. Mağdurun yaşını ailesi bana söyleyince öğrendim. Kendisiyle nişanlandık, yaşı dolunca evleneceğiz" dedi.

DURUŞMA SALONUNDA TUTUKLANDI

Verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Etem Öztürk'e itiraz hakkı açık olmak üzere 'çocuğa nitelikli cinsel istismarda bulunmak' suçundan 13 yıl 4 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 15 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Suçun katalog suçlardan olması ve cezanın süresini dikkate alan mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Etem Öztürk'ün hükmen tutuklanmasını kararlaştırdı. Duruşma salonunda polis tarafından gözaltına alınan Etem Öztürk, işlemlerinin yapılmasının ardından cezaevine götürüldü.

DAHA ÖNCE DE İSTİSMARDAN DOSYASI ÇIKTI

Sanık Etem Öztürk'ün geçen şubat ayında bir internet sitesinin başlattığı 'tecavüze idam istiyoruz' imza kampanyasına destek verdiği ve sosyal medya hesabından "Çocuk istismarına tecavüze hayır" şeklinde paylaşımlar yaptığı da ortaya çıktı. Ayrıca sanık Etem Öztürk hakkında daha önce de cinsel istismar dosyasının olduğu belirtildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaEvlenmeEtem ÖztürkCinsel Istismar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya’da 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
Antalya’da 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
Öğretim görevlisine şok dava! 7 yıl hapsi isteniyor
Öğretim görevlisine şok dava! 7 yıl hapsi isteniyor
Manavgat'ta dilenci ve seyyar satıcılara operasyon
Manavgat'ta dilenci ve seyyar satıcılara operasyon

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim