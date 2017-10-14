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İstek şarkı istedi diye döverek öldürdüler!

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde, 36 yaşındaki Yetiş Akbulak, gittiği barda istek şarkı konusunda çıktığı öne sürülen tartışmada işyeri sahipleri tarafından dövülerek öldürüldü. Polis, olayla ilgili bar işletmecisi 3 kişiyi gözaltına aldı

İstek şarkı istedi diye döverek öldürdüler!

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde, 36 yaşındaki Yetiş Akbulak, gittiği barda istek şarkı konusunda çıktığı öne sürülen tartışmada işyeri sahipleri tarafından dövülerek öldürüldü. Polis, olayla ilgili bar işletmecisi 3 kişiyi gözaltına aldı

14 Ekim 2017 Cumartesi 19:06
İstek şarkı istedi diye döverek öldürdüler!
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OLAY, Çorlu’nun Muhittin Mahallesi Arslan Sokak üzerinde bulunan barda gece meydana geldi. Yetiş Akbulak, dün gece eğlenmek için gittiği barda, piyanistten şarkı isteğinde bulundu. Bir süre sonra istek şarkı konusunda Akbulak ile bar çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bar işletmecileri T.Y., M.P. ve H.Y. de olaya karışarak Akbulak’ı dövmeye başladı. Akbulak, aldığı darbelerle yere yığıldı ve hareketsiz kaldı. İşletmeciler Yetiş Akbulak’ı dışarı çıkarırken, devriye gezen polis ekipleri olayı görüp, müdahale etti. Polisin çağırdığı sağlık ekipleri geldiğinde Akbulak’ın öldüğü belirlendi. Polis, işletme sahipleri T.Y., M.P. ve H.Y.’yi gözaltına alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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Son Güncelleme: 14.10.2017 19:08
Anahtar Kelimeler:
EğlenceCinayetSon Dakika
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