İşte Serik'teki cinayetin ayrıntıları 

ŞÜKRÜ Mert Ersoy (23), Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde geçen yılın Eylül ayında, otomobilinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Ersoy'u öldürdüğü suçlamasıyla Moray A., Fırat B., Sergen Y., Seydo S. ve Mehmet Y.'yi Serik ve kent merkezinde düzenlediği operasyonlarla yakaladı. Serik Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 5 kişi 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar hakkında 'kasten öldürme' ve 'yağmaya teşebbüs' suçlamasıyla açılan davanın 4'üncü duruşması yapıldı. Duruşmaya Moray A., Fırat B., Sergen Y., Seydo S. ve Mehmet Y. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulundukları Alanya Cezaevi'nden katıldı. Salonda sanık avukatları ve yakınları da hazır bulundu.

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, öldürülen Şükrü Mert Ersoy'un sanal para işiyle uğraştığını, sanık Moray A.'nın, Ersoy'un hesabında yüklü miktarda bitcoin olduğunu bildiğini belirtti. Savcı, esas hakkındaki görüşünde şunları kaydetti:

"Bu parayı elde etmek için olayı planlayan sanık Moray A. diğer sanıklar Fırat B. ve Mehmet Y.'ye planını anlattığı, çok yüklü miktarda para olduğunu, maktulü etkisiz hale getirip, bu parayı almak konusunda ikna ettiği, plan dahilinde sanık Moray A.'nın açık hat temin edip, Fırat B.'nin bitcoin hesabı açacağı bahanesiyle Ersoy'u çağırmasını istediği, bu plan doğrultusunda sanık Fırat B.'nin öldürülen Şükrü Mert Ersoy'u 14 Eylül 2017 tarihinde Kadriye Mahallesi'ne gelmesi konusunda ikna ettiği, Kadriye'ye gelen Ersoy'u Mehmet Y., Fırat B. ve Sergen Y.'nin karşıladığı, konuşma bahanesiyle maktulün otomobiline binerek ıssız bir yer olan olay yerine götürdükleri, daha sonra olay yerine yakın bir noktaya Moray A. ile Seydo S.’nin geldiği, bu sırada maktulü etkisiz hale getirmek için sanık Mehmet Y.'nin Şükrü Mert Ersoy'un boynuna baskı uyguladığı, bu sırada Fırat B. ve Sergen Y.'nin darp ettiği, Şükrü Mert Ersoy'un kendinden geçmesi üzerine, gelişmeleri uzaktan izleyen Moray A. ile Seydo S.'nin olay yerine geldiği, Şükrü Mert Ersoy'un hesabında bulunan parayı kendi hesabına aktarmak için önce cep telefonu ardından bilgisayarıyla denediği, başarılı olamadıkları, bulundukları yerin riskli olduğu gerekçesiyle Şükrü Mert Ersoy'un otomobiliyle başka bir yere gittikleri, burada da parayı almaya çalıştıkları, yine başarılı olamayınca yeniden ilk olay yerine gelerek maktulü bıraktıkları tespit edildi."

ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda; Şükrü Mert Ersoy'un ölüm sebebinin, boyna baskıya bağlı boğulma olarak belirlendiğinin kaydedildiğini aktaran savcı, eylem birliği içindeki sanıklara ayrı ayrı 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 'yağmaya teşebbüs' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

'HERKESTEN ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM'

Duruşmada savcının esas hakkındaki görüşüne karşı ifadeleri sorulan tutuklu sanıklar, suçlamayı kabul etmedi. Sanıklardan Mehmet Y., "Çok üzgünüm, kasıtlı olarak bir şey yapmadık. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" derken, Fırat B. ise "Böyle olacağını bilemedim. Ailemin de kendimin de hayatını mahvettim. Herkesten çok özür diliyorum" dedi. Seydo S., "Kimseyi tanımıyorum, arkadaşım 'Allah rızası için götür' dedi. Ben olaya tesadüfen denk geldim. Suçsuzum" derken, Moray A. da amacının sadece alacağını tahsil etmek olduğunu öne sürdü. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tarafların esas hakkındaki görüşe ilişkin savunma yapabilmeleri için duruşmayı erteledi.

